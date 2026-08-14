У Києві презентували нову поштову марку Твоя адреса — Україна, присвячену молоді з тимчасово окупованих територій та українцям, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

Її випуск став частиною державної кампанії з повернення українських дітей з окупації та Росії, а також їхньої подальшої реінтеграції.

Нова поштова марка присвячена молоді з ТОТ

У сюжеті марафону Єдині новини йдеться про історію Вероніки з Харківщини – одну з тих, кому вдалося повернутися додому. На початку повномасштабного вторгнення дівчина гостювала у тітки неподалік російського кордону й опинилася в окупації. За її словами, вже за тиждень до будинку прийшли російські військові та примусили родину евакуюватися до Росії.

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Там Вероніка навчалася у школі, де дітям викладали російську пропаганду, зокрема під час так званих “разговоров о важном”. На цих уроках школярам розповідали, що Крим, Луганськ і Донецьк нібито є частиною Росії. Через українське походження дівчина також стикалася з цькуванням з боку однолітків, тоді як учителі, за її словами, не реагували.

Повернутися до матері Вероніка не могла майже півтора року. Коли бабуся приїхала до Росії, щоб забрати онуку, в ситуацію втрутилися російські силовики. У родини вилучили телефони, а проти самої дівчини відкрили кримінальну справу. Згодом Вероніку забрали від тітки та помістили до дитячого будинку.

Додому вона змогла повернутися лише після міжнародного розголосу та залучення ООН. Вероніка каже, що тільки в Україні знову відчула себе в безпеці, адже більше не мала боятися переслідувань через українську мову, погляди чи громадянство.

– Мені стало більш спокійніше, тому що я у власній країні. Я розуміла, що тут не буде такого, що мене цькують за мою мову, за моє мислення, за те, що я просто українка, за моє громадянство, – каже дівчинка.

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA станом на момент презентації марки вдалося повернути 2 441 дитину з тимчасово окупованих територій та Росії, повідомила керівниця напрямку формування політичної ініціативи президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька.

Водночас у реєстрі Міністерства юстиції залишаються понад 20 тисяч дітей, а більш як 1,5 мільйона неповнолітніх досі перебувають на окупованих територіях.

За словами Дворецької, з кожним роком повертати дітей стає складніше. Росія створює нові адміністративні перепони, запроваджує додаткові документи та посилює ідеологічний вплив через школи, молодіжні й парамілітарні організації.

Після повернення в Україну дітям допомагають відновити документи, знайти житло, а також надають медичний і психологічний супровід. Вони отримують одноразову виплату у 50 тис. грн. Для молоді з окупованих територій також передбачені спрощені умови вступу до українських закладів вищої освіти — зокрема без складання НМТ та з продовженими термінами подачі документів. Передбачена й можливість зимового вступу.

Вероніка цього року вже закінчила школу та планує навчатися в Маріупольському університеті за напрямом міжнародного права.

Символом нової поштової марки стала ластівка. Її образ має нагадувати українцям, які досі залишаються в окупації або на території Росії: на них чекають удома — в Україні.

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