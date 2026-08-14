В пятницу, 14 августа, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главной темой встречи стало финансирование Сил обороны и безопасность Украины в осенне-зимний период.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 14 августа.

Заседание Ставки верховного главнокомандующего: о чем говорили

— Определили основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков. Разведки предоставили обновленную информацию относительно планов России – готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина продолжает выполнять план дальнобойных и ударов средней дальности по территории РФ. Приоритеты оперативно корректируют, чтобы украинские возможности на 100% соответствовали задачам для достижения всех целей плана санкций.

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Президент сообщил о докладе специальных служб относительно выполнения точечных операций против коллаборантов на ВОТ, в частности в Севастополе, которые способствуют российским ударам по Украине. Зеленский подчеркнул, что для коллаборантов ответственность является неотвратимой.

Напомним, сегодня бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил о начале тестирования украинских средств противодействия российским реактивным дронам.

— Первые украинские реактивные дроны-перехватчики для борьбы с реактивными Шахедами проходят боевое тестирование. Сегодня видим тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные Шахеды реактивными. Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле, — отметил Федоров.

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