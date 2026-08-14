Субсидія — це форма державної допомоги, яка надається громадянам для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Її головна мета — забезпечити соціальний захист населення в умовах підвищення тарифів і зростання вартості життя. Субсидія надається на основі доходів домогосподарства та враховує рівень фактичних витрат на комунальні послуги.

Як дізнатися, чи передбачена субсидія онлайн та чи можете претендувати на такий вид державної допомоги, читайте в нашому матеріалі.

Як дізнатись, чи є ви потенційним отримувачем субсидії онлайн

У електронних кабінетах громадян на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розміщено повідомлення для осіб, які можуть отримати житлову субсидію. У ньому міститься інформація про можливість призначення виплат.

Зараз дивляться

Щоб дізнатись, чи ваше домогосподарство належить до потенційних отримувачів субсидії, потрібно виконати кілька простих дій:

Пенсійного фонду Вхід. Перейдіть на вебпорталта у правому верхньому кутку натисніть кнопку

Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або через систему ID.GOV.UA.

У лівому меню оберіть розділ Мої повідомлення та відкрийте вкладку Індивідуальні повідомлення.

Якщо ваше домогосподарство визначено як потенційний отримувач житлової субсидії, у цьому розділі ви знайдете відповідне повідомлення від Пенсійного фонду України.

Як дізнатися, чи надана житлова субсидія онлайн

У персональному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України користувачі мають змогу перевірити актуальну інформацію щодо призначених їм житлових субсидій та пільг.

Зокрема, у розділі Моя субсидія доступні такі дані:

Період останнього нарахування — вказано місяць і рік, за який проводилось останнє нарахування субсидії або пільги;

Розмір нарахованої допомоги — зазначається точна сума, яку було призначено;

Інформація про рішення — виводиться статус призначення: чи було субсидію або пільгу надано, відмовлено чи продовжено автоматично.

Цей функціонал дозволяє громадянам у зручній формі відстежувати зміни у нарахуваннях, своєчасно реагувати на відмови або затримки, а також контролювати відповідність наданої допомоги власним правам.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.