В приложении Армия+ 14 августа могут возникать трудности при входе и авторизации.

О временном сбое сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

Сбой в Армия+: что известно

В Минобороны отметили, что специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы приложения Армия+.

Сейчас смотрят

Пользователей просят отнестись к ситуации с пониманием. О завершении технических работ и полном возобновлении работы Армия+ обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что в прошлом году в приложении Армия+ появился модуль под названием Мои технологии, где военнослужащие могут оставлять отзывы о военной технике или посылать запросы на ее усовершенствование непосредственно производителям.

Также в Армии+ есть сервис – мультиподпись рапортов, благодаря которой командир подразделения может проработать сразу группу документов.

Осенью 2025 года в мобильном приложении Армия+ появился ряд обновлений: справочник Армия ID и шаблоны рапортов. В частности, на единовременную денежную помощь, донорство крови, справку о доходах, справку об обстоятельствах травмы, на увольнение по возрасту.

Фото: Дія

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.