У застосунку Армія+ 14 серпня можуть виникати труднощі під час входу та авторизації.

Про тимчасовий збій повідомили у пресцентрі Міністерства оборони України.

Збій в Армія+: що відомо

У Міноборони зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи застосунку Армія+.

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Користувачів просять поставитися до ситуації з розумінням. Про завершення технічних робіт та повне відновлення роботи Армія+ обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, що минулого року у застосунку Армія+ з’явився модуль під назвою Мої технології, де військовослужбовці можуть залишати відгуки про військову техніку або надсилати запити на її вдосконалення безпосередньо виробникам.

Також в Армія+ є сервіс – мультипідпис рапортів, завдяки якому командир підрозділу може опрацювати одразу групу документів.

Восени 2025 року у мобільному застосунку Армія+ з’явилася низка оновлень: довідник Армія ID та шаблони рапортів. Зокрема, на одноразову грошову допомогу, донорство крові, на довідку про доходи, на довідку про обставини травми, на звільнення за віком.

Фото: Дія

Джерело : Міноборони

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