В мобильном приложении Армія+ появился ряд обновлений: справочник Армия ID и шаблоны рапортов.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Армія+: обновления

Армія+ теперь упрощает работу с электронными документами. Главная новинка — справочник Армія ID. Сейчас пользователь может сохранять сразу несколько 9-значных номеров и быстро выбирать нужный при подаче рапорта.

Например, если командир ушел в отпуск, сохраненный ID позволяет поставить подпись лицу, временно исполняющему его обязанности.

Также в приложении появились пять новых шаблонов рапортов:

на единовременную денежную помощь (в случае инвалидности или потери трудоспособности из-за травмы во время службы);

на донацию крови (с правом на дополнительный день отдыха или его присоединение к отпуску);

на справку о доходах (для визы, кредита или налоговой скидки);

на справку об обстоятельствах травмы (Приложение 5 — подтверждение ранений, контузий или увечий);

на увольнение по возрасту.

Кроме того, обновлен функционал рапорта о смене места службы: приложение Армия+ может автоматически сканировать документы через камеру и предупреждать о дубликатах файлов.

В ведомстве отмечают, что благодаря приложению Армія+ военные подали уже более 860 тыс. электронных рапортов.

