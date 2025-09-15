Приложение Армия+ получило обновление – что изменилось для военных
В мобильном приложении Армія+ появился ряд обновлений: справочник Армия ID и шаблоны рапортов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Армія+: обновления
Армія+ теперь упрощает работу с электронными документами. Главная новинка — справочник Армія ID. Сейчас пользователь может сохранять сразу несколько 9-значных номеров и быстро выбирать нужный при подаче рапорта.
Например, если командир ушел в отпуск, сохраненный ID позволяет поставить подпись лицу, временно исполняющему его обязанности.
Также в приложении появились пять новых шаблонов рапортов:
- на единовременную денежную помощь (в случае инвалидности или потери трудоспособности из-за травмы во время службы);
- на донацию крови (с правом на дополнительный день отдыха или его присоединение к отпуску);
- на справку о доходах (для визы, кредита или налоговой скидки);
- на справку об обстоятельствах травмы (Приложение 5 — подтверждение ранений, контузий или увечий);
- на увольнение по возрасту.
Кроме того, обновлен функционал рапорта о смене места службы: приложение Армия+ может автоматически сканировать документы через камеру и предупреждать о дубликатах файлов.
В ведомстве отмечают, что благодаря приложению Армія+ военные подали уже более 860 тыс. электронных рапортов.