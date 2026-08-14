13 августа и ночью на 14 августа Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов врага. Среди целей – наземные ретрансляторы для управления ударными беспилотниками и пункты управления БПЛА.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение вражеских целей

В частности, в районе Железного Порта Херсонской области поражены два наземных ретранслятора, которые используются для управления ударными беспилотниками типа Герань/Гербера.

Сейчас смотрят

Такие ретрансляторы передают сигналы управления и связи между оператором и дроном. Использование ретрансляторов позволяет увеличивать дальность работы беспилотников и поддерживать стабильность связи с ними.

Также украинские военные поразили пять вражеских пунктов управления беспилотниками. По данным Генштаба, они размещались в следующих районах:

Часов Яр Донецкой области;

Железный Порт Херсонской области;

Волфинский Курской области РФ;

Гордеевка Курской области РФ;

Луговое Запорожской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по важным военным целям противника продолжается.

Поражение пунктов управления и элементов системы связи имеет целью ослабить возможности российских войск применять беспилотные системы и вести боевые действия.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.