ВСУ поразили 2 ретранслятора и 5 пунктов управления: Генштаб сообщил детали
- Поражены наземные ретрансляторы для управления русскими дронами.
- Уничтожены или поражены пять пунктов управления БПЛА противника.
- Удары ВСУ должны ослабить возможности русских войск применять беспилотники.
13 августа и ночью на 14 августа Силы обороны Украины атаковали ряд важных военных объектов врага. Среди целей – наземные ретрансляторы для управления ударными беспилотниками и пункты управления БПЛА.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение вражеских целей
В частности, в районе Железного Порта Херсонской области поражены два наземных ретранслятора, которые используются для управления ударными беспилотниками типа Герань/Гербера.
Такие ретрансляторы передают сигналы управления и связи между оператором и дроном. Использование ретрансляторов позволяет увеличивать дальность работы беспилотников и поддерживать стабильность связи с ними.
Также украинские военные поразили пять вражеских пунктов управления беспилотниками. По данным Генштаба, они размещались в следующих районах:
- Часов Яр Донецкой области;
- Железный Порт Херсонской области;
- Волфинский Курской области РФ;
- Гордеевка Курской области РФ;
- Луговое Запорожской области.
В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по важным военным целям противника продолжается.
Поражение пунктов управления и элементов системы связи имеет целью ослабить возможности российских войск применять беспилотные системы и вести боевые действия.