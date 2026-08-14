Украина продолжает формировать полный счет для России за причиненный войной ущерб. Международный реестр ущерба для Украины начал принимать заявления по новым категориям.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в пятницу, 14 августа.

В Международном реестре ущерба появились новые категории

— Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг создал этот ущерб – враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена, – отметил он.

Буданов подчеркнул, что Россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную Украиной на преодоление последствий агрессии.

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По его словам, Международный реестр ущерба для Украины (RD4U) открыл прием заявлений в новых категориях.

Они касаются государственных гуманитарных расходов на поддержку пострадавшего населения и расходов на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

— С первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные ресурсы на эвакуацию людей, временное жилье, экстренную медицину, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома. Разминирование загрязненных боевыми действиями территорий также требует значительных финансовых расходов. Создание международных механизмов фиксации этого ущерба лишает врага любых шансов избежать ответственности за содеянное, – отметил Буданов.

Ранее сообщалось, что в международный Реестр ущерба добавили еще 14 категорий. По ним граждане, бизнес и государство могут подавать заявления об ущербе и потерях, вызванных российской агрессией.

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