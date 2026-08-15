Києво-Печерська лавра – найбільша православна святиня світу, вона є київською. Усвідомлення цього “ламає логіку” російської пропаганди”, тому що Москва була побудована звідси.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у день відзначення 975-річчя Лаври.

Києво-Печерська лавра спростовує російські маніпуляції

– Лавра – найбільша православна святиня світу, і ламається вся гілка російської пропаганди, якщо ти це усвідомлюєш. Звідси пішло все. І Москва звідси була побудована. Все звідси пішло, не навпаки. А якщо жити в їхній (російській, – Ред.) парадигмі, то всього цього не має існувати. Бо за їх розумінням Україну Ленін створив, а це не вкладається в те, що майже тисяча років Лаврі, – зазначив Буданов.

Він вважає, що Кремль ще певний час буде намагатися вдаватися до маніпуляцій щодо Лаври, проте цій святині 975 років, тому очевидно, “хто звідки пішов”.

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Буданов нагадав, що Лавра “завжди була святинею православ’я, і такою й залишається”.

– Ніякої політики не може бути в таких речах. І жодного “руского міру”, – наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у Києві у день Успіння Пресвятої Богородиці відбулася урочиста державно-церковна церемонія, присвячена 975-річчю Києво-Печерської лаври.

Під час заходу президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля для збереження української культурної та духовної спадщини, яка зазнає загроз через російську агресію.

Глава держави нагадав, що Росія завдала удару по Києво-Печерській лаврі 15 червня. За словами Зеленського, такі дії є проявом нікчемності.

Президент закликав збільшити кількість українських святинь, представлених у переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

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