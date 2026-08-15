В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину 152 ударными беспилотниками разных типов. Воздушное нападение длилось с вечера 14 августа.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

РФ атаковала Украину дронами

По данным Воздушных сил, с 18:00 14 августа противник применил 152 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, а также дроны Гербера, баражирующие боеприпасы Бандероль и беспилотники-имитаторы Пародия.

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Запуски производились с территории России из районов Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной территории Донецкой области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 вражеских беспилотника. Кроме того, защитники уничтожили три баражирующих боеприпаса Бандероль.

ПВО работала на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 16 локациях. На еще одной локации упали обломки сбитого беспилотника.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

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