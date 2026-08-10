Сегодня ранним утром, 10 августа, на Житомирском шоссе в Святошинском районе Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 27-летняя женщина и ее двухлетний ребенок.

Об этом сообщает полиция Киева.

Смертельное ДТП в Киеве 10 августа

По предварительным данным, авария произошла около 05:50. 24-летний водитель автомобиля Audi двигался по Житомирскому шоссе и не соблюдал безопасную дистанцию. Из-за этого легковушка столкнулась с ехавшим впереди грузовиком с прицепом.

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В момент инцидента в машине находились водитель, его 27-летняя жена и двухлетний ребенок. Женщина и ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП.

Сам 24-летний водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, на момент ДТП мужчина был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло за собой гибель нескольких человек.

1 августа на Закарпатье произошло ДТП. Пострадали 13 человек. Вблизи села в Хустском районе столкнулись три автомобиля.

Напомним, что в Киеве 5 июня около 17:00 произошло ДТП. Водитель Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением на повороте, выехал за пределы дороги и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате ДТП погибли двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик, который мечтал стать программистом. Еще три человека, в том числе пассажирка автомобиля, получили травмы.

Фото: полиция Киева

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