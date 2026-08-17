Блогер и телеведущий Владимир Золкин поступил на службу в Вооруженные силы Украины и сейчас служит в 91 отдельном противотанковом батальоне.

Об этом Владимир Золкин рассказал в комментарии Детектору медиа.

Владимир Золкин мобилизовался в ВСУ: что известно

Накануне Золкин опубликовал в Facebook несколько фотографий в военной форме. Как выяснилось, в армию он мобилизовался еще в апреле 2026 года.

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По словам блогера, раньше он специально не публиковал фото в форме, потому что хотел сделать это уже после отправки на боевые позиции.

Золкин прошел базовую общевойсковую подготовку и сейчас служит в 91 отдельном противотанковом батальоне.

Он работает оператором во взводе радиоэлектронной разведки и сейчас находится в Днепропетровской области.

На вопрос журналистов о том, почему он решил пойти в армию, Золкин ответил коротко:

— Потому что мобилизоваться нужно всем, — сказал он.

Что известно о Владимире Золкине

После начала полномасштабного вторжения РФ Владимир Золкин стал известен благодаря интервью с российскими военнопленными, которые он публиковал на YouTube.

В октябре 2025 года он также стал ведущим ток-шоу Плюсы-Минусы на телеканале Мы — Украина+.

В марте 2026 года народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Золкин был снят с общего воинского учета и якобы находился под покровительством Главного управления разведки Минобороны. Позже депутат сообщил, что блогера лишили бронирования в ГУР.

Фото: Владимир Золкин

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