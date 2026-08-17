Блогер і телеведучий Володимир Золкін мобілізувався до лав Збройних сил України та нині проходить службу у 91 окремому протитанковому батальйоні.

Про це Володимир Золкін розповів у коментарі Детектору медіа.

Володимир Золкін мобілізувався до ЗСУ: що відомо

Напередодні Золкін опублікував у Facebook кілька фотографій у військовій формі. Як з’ясувалося, до війська він мобілізувався ще у квітні 2026 року.

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За словами блогера, раніше він свідомо не публікував фотографій у формі, оскільки хотів зробити це вже після виїзду на бойові позиції.

Золкін пройшов базову загальновійськову підготовку та зараз служить у 91 окремому протитанковому батальйоні.

Він працює оператором у взводі радіоелектронної розвідки та наразі перебуває на Дніпропетровщині.

На запитання журналістів про причину рішення піти до війська Золкін відповів коротко:

— Бо треба мобілізуватися всім, — сказав він.

Що відомо про Володимира Золкіна

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Володимир Золкін став відомим завдяки інтерв’ю з російськими військовополоненими, які публікував на YouTube.

У жовтні 2025 року він також став ведучим токшоу Плюси Мінуси на телеканалі Ми — Україна+.

У березні 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що Золкін був знятий із загального військового обліку та нібито перебував під протекцією Головного управління розвідки Міноборони. Згодом депутат повідомив про позбавлення блогера бронювання в ГУР.

Фото: Володимир Золкін

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