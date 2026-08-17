До 1 сентября осталось совсем немного времени. Школьники еще пытаются ухватить последние дни летнего отдыха, а родители уже постепенно возвращаются в школьные заботы, от сборов ребенка до нового учебного года до неминуемой помощи с домашними заданиями.

Когда осенние каникулы 2026 года в Украине и сколько они продлятся, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда осенние каникулы 2026 года в Украине

Ориентировочно осенние каникулы 2026 продлятся с 26 октября по 1 ноября.

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Однако конкретные даты, когда начинаются осенние каникулы 2026 года в школах, каждое заведение будет определять самостоятельно. Поэтому в разных школах каникулы могут начаться или завершиться в другой день.

Правительство определило, что 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом это не означает, что школьники будут учиться до последнего дня июня. Когда именно завершатся занятия, школа определяет отдельно.

Осенние каникулы 2026: сколько длятся

В целом осенние каникулы в школах длятся одну неделю. Обычно они проводятся в последнюю неделю октября.

По части четвертой статьи 10 закона Украины О полном среднем образовании структуру учебного года определяет педагогический совет школы. Но в течение учебного года кроме летних каникул школьники должны отдыхать не менее 30 календарных дней.

Именно поэтому учебное заведение может установить собственный график обучения и каникул. При этом учитывают, в частности, ситуацию безопасности, потребности учащихся и возможности конкретной школы.

То есть, осенние, зимние и весенние каникулы школа может распределить по-своему, но общая продолжительность отдыха в течение учебного года должна соответствовать установленным требованиям.

Какой будет форма обучения в школах

Из-за войны нет и одинакового формата обучения для всех украинских школьников. Школа может организовать очное, дистанционное или смешанное обучение.

Если дети учатся очно, школа должна иметь безопасные условия, в частности укрытие, отвечающее установленным требованиям.

Поэтому в одной школе дети могут ежедневно ходить на уроки, в другой – учиться дистанционно, а еще в одной будут совмещать занятия в классе и онлайн.

Формат обучения также может изменяться в течение года, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Следовательно, осенние каникулы 2026 года ориентировочно придутся на 26 октября – 1 ноября. Но окончательную дату родителям следует уточнять непосредственно в своей школе.

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