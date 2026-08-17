До 1 вересня залишилося зовсім небагато часу. Школярі ще намагаються вхопити останні дні літнього відпочинку, а батьки вже поступово повертаються до шкільних турбот, від зборів дитини до нового навчального року до неминучої допомоги з домашніми завданнями.

Коли осінні канікули 2026 в Україні та скільки вони триватимуть, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли осінні канікули 2026 в Україні

Орієнтовно осінні канікули 2026 року триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада.

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Однак конкретні дати, коли починаються осінні канікули 2026 в школах, кожен заклад визначатиме самостійно. Тому в різних школах канікули можуть початися або завершитися в інший день.

Уряд визначив, що 2026/2027 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. При цьому це не означає, що школярі навчатимуться до останнього дня червня. Коли саме завершаться заняття, школа визначає окремо.

Осінні канікули 2026: скільки тривають

Загалом осінні канікули в школах тривають один тиждень. Зазвичай їх проводять в останній тиждень жовтня.

За частиною четвертою статті 10 закону України Про повну загальну середню освіту структуру навчального року визначає педагогічна рада школи. Але протягом навчального року, крім літніх канікул, школярі мають відпочивати не менше 30 календарних днів.

Саме тому заклад освіти може встановити власний графік навчання та канікул. При цьому враховують, зокрема, безпекову ситуацію, потреби учнів та можливості конкретної школи.

Тобто осінні, зимові та весняні канікули школа може розподілити по-своєму, але загальна тривалість відпочинку протягом навчального року має відповідати встановленим вимогам.

Якою буде форма навчання у школах

Через війну немає й однакового формату навчання для всіх українських школярів. Школа може організувати очне, дистанційне або змішане навчання.

Якщо діти навчаються очно, школа повинна мати безпечні умови, зокрема укриття, яке відповідає встановленим вимогам.

Тому в одній школі діти можуть щодня ходити на уроки, в іншій — навчатися дистанційно, а ще в одній поєднуватимуть заняття у класі та онлайн.

Формат навчання також може змінюватися протягом року, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Отже, осінні канікули 2026 року орієнтовно припадуть на 26 жовтня – 1 листопада. Але остаточну дату батькам варто уточнювати безпосередньо у своїй школі.

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