В крупных городах Украины могут быть локдауны в течение этой зимы, утверждает офицер командования штурмовыми войсками ВСУ Денис Ярославский. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал это лишь предположением, призвав не паниковать раньше времени.

Локдаун в Украине: действительно ли может быть

– У нас будет зима, надеюсь, теплее, чем та, это все от природы зависит. А то, что у нас будут локдауны в Одессе, Киеве, Харькове – это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой. У нас есть понимание того, что Россия не остановится, – утверждает Ярославский.

В интервью офицер командования штурмовыми войсками ВСУ заявил, что у Украины есть понимание того, что Россия может увеличить мобилизацию. По его словам, сейчас война перешла в другую фазу.

– Когда фронт стабилизировался, киллзон у нас 50 км и движений не будет серьезных, мы перешли на уничтожение экономики и энергетики друг друга. В отличие от предыдущей зимы, мы не могли так уничтожать их. Они только могли уничтожать нас, – обратил он внимание.

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Как отметил Ярославский, сейчас этот процесс проходит зеркально. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа о том, что “танго можно танцевать вдвоем”.

По его мнению, Украина будет уничтожать российские объекты, в ответ она будет наносить удары, однако стоит начать диалог друг с другом о том, как завершить полномасштабную войну.

Ярославский предположил, что это можно ускорить, создав союз с США. Он утверждает, что если Вашингтон выйдет с заявлением о том, что удары по Украине будут означать атаки по США, то это может помочь.

В ответ Андрей Коваленко призвал меньше паниковать, поскольку это лишь предположение человека, не вовлеченного в подготовку украинской инфраструктуры к зиме.

– Очередное нагнетание о “локдаунах” в Киеве, Харькове и Одессе – это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о “еще жестче, чем этой зимой”, – заявил он.

По словам Коваленко, во-первых, в Украине не было локдаунов прошлой зимой, а последние происходили во время масштабной пандемии коронавируса.

Во-вторых, как утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации, это заявление является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме. По его мнению, каждый имеет право на предположение, но они не являются фактами, поэтому доверять нужно только вовлеченным в процессы людям.

Коваленко посоветовал меньше паниковать. Он утверждает, что украинцы прошли многие зимы. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что эта зима может стать для России действительно особенной, если ее войска не прекратят удары по Украине.

Локдаун: что это такое

Локдаун – это максимальное ограничение передвижения и общественной жизни, которое вводит власть или руководство организаций для остановки критической угрозы. В этот период существенно ограничивается свободный выход на улицу, останавливается работа большинства заведений, а работать продолжают только базовые службы обеспечения.

Доступными остаются только жизненно необходимые объекты и службы – медицинские учреждения, аптеки, экстренные и коммунальные службы, продовольственные точки. В настоящее время жителей обязывают оставаться дома.

Оставлять жилье разрешается исключительно в случае необходимости (приобретение товаров первой необходимости, лекарств или получение медицинской помощи).

Наибольшую популярность термин локдаун приобрел в период пандемии коронавируса в течение 2020-2021 годов. Тогда государства массово ограничивали передвижения между странами и приостанавливали привычную деятельность общества, пытаясь сдержать распространение болезни и защитить здоровье граждан.

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