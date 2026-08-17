У великих містах України можуть бути локдауни протягом цієї зими, стверджує офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський. Проте керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав це лише припущенням, закликавши не панікувати завчасно.

Локдаун в Україні: чи справді може бути

– У нас буде зима, сподіваюсь, тепліша, ніж та, це все від природи залежить. А те, що у нас будуть локдауни в Одесі, Києві, Харкові – це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цієї зими. У нас є розуміння того, що Росія не зупиниться, – стверджує Ярославський.

В інтерв’ю офіцер командування штурмових військ ЗСУ заявив, що в України є розуміння того, що Росія може збільшити мобілізацію. За його словами, зараз війна перейшла в іншу фазу.

– Коли фронт стабілізувався, кілзон у нас 50 км і рухів не буде серйозних, ми перейшли на знищення економіки та енергетики один одного. На відміну від попередньої зими, ми не могли так знищувати їх. Вони тільки могли знищувати нас, – звернув увагу він.

Зараз дивляться

Як наголосив Ярославський, зараз цей процес відбувається дзеркально. Він процитував слова президента США Дональда Трампа про те, що “танго можна танцювати вдвох”.

На його думку, Україна знищуватиме російські об’єкти, у відповідь вона завдаватиме ударів, проте варто розпочати діалог один із одним про те, як завершити повномасштабну війну.

Ярославський припустив, що це можна прискорити, створивши альянс з США. Він стверджує, що якщо Вашингтон вийде із заявою про те, що удари по Україні означатимуть атаки по США, тоді це може допомогти.

У відповідь Андрій Коваленко закликав менше панікувати, оскільки це лише припущення людини, яка не залучена до підготовки української інфраструктури до зими.

– Чергове нагнітання про “локдауни” в Києві, Харкові та Одесі – це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йдеться про “ще жорсткіші, ніж цієї зими”, – заявив він.

За словами Коваленка, по-перше в Україні не було локдаунів минулої зими, а останні відбувалися під час масштабної пандемії коронавірусу.

По-друге, як стверджує керівник Центру протидії дезінформації, ця заява є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. На його думку, кожен має право на припущення, але вони не є фактами, тому довіряти потрібно лише залученим в процеси людям.

Коваленко порадив менше панікувати. Він стверджує, що українці пройшли багато зим. Проте керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що ця зима може стати для Росії дійсно особливою, якщо її війська не припинять ударів по Україні.

Локдаун: що це таке

Локдаун – це максимальне обмеження пересування та суспільного життя, яке запроваджує влада або керівництво організацій для зупинки критичної загрози. У цей період суттєво обмежується вільний вихід на вулицю, зупиняється робота більшості закладів, а функціонувати продовжують лише базові служби забезпечення.

Доступними залишаються лише життєво необхідні об’єкти та служби – медичні заклади, аптеки, екстрені та комунальні служби, продовольчі точки. У цей час жителів зобов’язують залишатися вдома.

Залишати помешкання дозволяється виключно у разі нагальної потреби (придбання товарів першої необхідності, ліків або отримання медичної допомоги).

Найбільшої популярності термін локдаун набув у період пандемії коронавірусу протягом 2020–2021 років. Тоді держави масово обмежували пересування між країнами та призупиняли звичну діяльність суспільства, намагаючись стримати поширення хвороби та захистити здоров’я громадян.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.