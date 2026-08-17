За время полномасштабной войны отменено 6,5 тыс. незаконных решений ВВК, более 25,6 тыс. постановлений оставлены в силе, еще по более чем 1,6 тыс. принято решение о повторном пересмотре.

Нацполиция проверяет обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления, и. о. главы НПУ Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.

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Сколько незаконных решений ВВК отменили за время войны

— Окончательную оценку обоснованности решений местных ВВК дает Центральная ВВК. Следователи изымают медицинскую документацию, проверяют обстоятельства ее оформления и, если материалы дают для этого основания, направляют решения на пересмотр, — говорится в сообщении.

По его словам, всего за период полномасштабного вторжения отменено 6,5 тыс. незаконных решений ВВК.

Более 25,6 тыс. постановлений местных ВВК Центральная ВВК оставила в силе, более чем по 1,6 тыс. приняла решение о повторном пересмотре без отмены постановлений.

— Эти цифры хорошо показывают сам принцип: проверка не равна отмене решения. Мы должны находить конкретные злоупотребления, но так же должны не затронуть законные заключения людей, которые действительно имеют для них медицинские основания, — отметил Цуцкиридзе.

Как проходят проверки решений ВВК

Генерал полиции рассказал, что сначала следователи изымают медицинскую документацию: результаты обследований, документы о лечении, постановление ВВК и все материалы, которые стали основанием для его принятия. После этого полученные данные проверяют по другим источникам.

По решению суда правоохранители могут получить информацию от операторов мобильной связи и установить, где фактически находился человек в период, когда, согласно документам, он должен был проходить обследование или лечение.

Отдельно информацию сверяют с электронной системой здравоохранения. Проверяют, обращался ли человек к врачам, проходил ли обследования, какие диагнозы и медицинские заключения были зафиксированы.

Если для этого есть основания, решение ВВК направляют на пересмотр. По его результатам предварительное заключение могут оставить в силе, отменить или сформировать новое. Если для расследования необходима дополнительная оценка состояния здоровья и есть соответствующие процессуальные основания, назначается комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Проверка бронирования 2,5 тыс. военнообязанных

Цуцкиридзе сообщил, что в рамках уголовных производств полиция проверяет обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных.

Правоохранители провели несколько масштабных спецопераций по выявлению фактов злоупотреблений в деятельности ТЦК и СП. Речь идет о возможных нарушениях при оформлении бронирования, принятии решений военно-врачебных комиссий, возможном незаконном обогащении и недостоверном декларировании теми, кто во время войны решил заработать на уклонении от мобилизации.

По словам Цуцкиридзе, больше всего правонарушений, связанных с уклонением от службы, зафиксировано в крупных промышленных и приграничных регионах.

В Днепропетровской области их более 1,9 тыс., в Закарпатской — около 1,5 тыс., более 1 тыс. — на Волыни, Николаевщине и Одесчине.

Значительное количество таких правонарушений зафиксировано во Львовской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях.

Всего за время военного положения следователи Национальной полиции расследовали более 20 тыс. уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.

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