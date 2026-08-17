За час повномасштабної війни скасовано 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК, понад 25,6 тис. постанов залишено в силі, ще щодо понад 1,6 тис. ухвалено рішення про переогляд.

Нацполіція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління, т.в.о. голови НПУ Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Цензор.нет.

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Скільки незаконних рішень ВЛК скасували за час війни

– Остаточну оцінку обґрунтованості рішень місцевих ВЛК дає Центральна ВЛК. Слідчі вилучають медичну документацію, перевіряють обставини її оформлення і, якщо матеріали дають для цього підстави, скеровують рішення на перегляд, – йдеться у повідомленні.

За його словами, загалом за період повномасштабного вторгнення скасовано 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК.

Понад 25,6 тис. постанов місцевих ВЛК Центральна ВЛК залишила в силі, більш як щодо 1,6 тис. ухвалила рішення про переогляд без скасування постанов.

– Ці цифри добре показують сам принцип: перевірка не дорівнює скасуванню рішення. Ми маємо знаходити конкретні зловживання, але так само маємо не зачепити законні висновки людей, які справді мають для них медичні підстави, – зазначив Цуцкірідзе.

Як відбуваються перевірки рігень ВЛК

Генерал поліції розповів, що спочатку слідчі вилучають медичну документацію: результати обстежень, документи про лікування, постанову ВЛК та всі матеріали, які стали підставою для її ухвалення. Після цього отримані дані перевіряють за іншими джерелами.

За ухвалою суду правоохоронці можуть отримати інформацію від операторів мобільного зв’язку та встановити, де фактично перебувала людина в період, коли, відповідно до документів, вона мала проходити обстеження чи лікування.

Окремо інформацію звіряють з електронною системою охорони здоров’я. Перевіряють, чи зверталася людина до лікарів, чи проходила обстеження, які діагнози та медичні висновки були зафіксовані.

Якщо для цього є підстави, рішення ВЛК направляють на перегляд. За його результатами попередній висновок можуть залишити в силі, скасувати або сформувати новий. Якщо для розслідування необхідна додаткова оцінка стану здоров’я та є відповідні процесуальні підстави, призначається комісійна судово-медична експертиза.

Перевірка бронювання 2,5 тис. військовозобов’язаних

Цуцкірідзе повідомив, що в межах кримінальних проваджень поліція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних.

Правоохоронці провели кілька масштабних спецоперацій з виявлення фактів зловживань у діяльності ТЦК і СП. Йдеться про можливі порушення під час оформлення бронювання, ухвалення рішень військово-лікарських комісій, можливе незаконне збагачення та недостовірне декларування тими, хто під час війни вирішив заробити на ухиленні від мобілізації.

За словами Цуцкірідзе, найбільше правопорушень, пов’язаних з ухиленням від служби, зафіксовано у великих промислових та прикордонних регіонах.

На Дніпропетровщині їх понад 1,9 тис., на Закарпатті – близько 1,5 тис., понад 1000 – на Волині, Миколаївщині та Одещині.

Значну кількість таких правопорушень зафіксовано у Львівській, Вінницькій, Харківській та Сумській областях.

Загалом за час воєнного стану слідчі Національної поліції розслідували понад 20 тис. кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією.

– Тобто це не проблема кількох областей – такі провадження є фактично по всій країні, – зауважив він.

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