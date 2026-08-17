В ночь на 17 августа россияне нанесли удар по Украине 128 дронами типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 17 августа

Россияне запускали свои беспилотники с территории Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированной территории Донецкой области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 106 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание вражеских дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на двух локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских дронов, а потому следует соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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