РФ атаковала Украину 128 дронами: как отработала ПВО
- Ночью россияне атаковали Украину дронами, которые запускали как с территории РФ, так и оккупированного Донецка.
- Силы ПВО сбили более 100 целей.
В ночь на 17 августа россияне нанесли удар по Украине 128 дронами типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 17 августа
Россияне запускали свои беспилотники с территории Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированной территории Донецкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 106 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание вражеских дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на двух локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских дронов, а потому следует соблюдать правила безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.