Вечером 16 августа и ночью российские войска совершили массированную атаку на Сумы и область. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще трое получили травмы.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, Сумы подверглись массированной атаке российских ударных БпЛА.

Атака на Сумы

Зафиксировано попадание в жилищный сектор и объекты гражданской инфраструктуры. На местах возникли масштабные пожары.

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Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что российские дроны типа Герань атаковали объект городской гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. В результате удара возник пожар.

Одновременно реактивные БПЛА противника нанесли удар по частному жилому сектору. Значительное количество домов повреждено.

По данным Национальной полиции, в результате атаки беспилотников в Сумской общине погибли 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще 52-летняя женщина получила ранения.

Кроме того, в Середино-Будской общине в результате удара российского дрона травмы получили мужчина и женщина.

В общей сложности из-за российских обстрелов на Сумщине повреждено по меньшей мере пять частных домов, четыре хозяйственных постройки, около 30 гаражей, складские и логистические помещения, зернохранилища. Также повреждены два грузовых автомобиля, микроавтобус и другой транспорт.

В полиции отметили, что за прошедшие сутки российские войска атаковали область ракетами, управляемыми авиабомбами, ударными и FPV-дронами, а также обстреливали населенные пункты из артиллерии.

11 августа Россия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в Заречном и Ковпаковском районах города. Вблизи одного из мест удара погиб гражданский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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