РФ атакувала Україну 128 дронами: як відпрацювала ППО
- Вночі росіяни атакували Україну дронами, які запускали, як з території РФ та і окупованого Донецька.
- Сили ППО збили понад 100 цілей.
У ніч на 17 серпня росіяни завдали удару по Україні 128 дронами типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 17 серпня
Росіяни запускали свої безпілотники з території Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованої території Донецької області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 106 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на двох локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих дронів, а тому варто дотримуватися правил безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.