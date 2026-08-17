У ніч на 17 серпня росіяни завдали удару по Україні 128 дронами типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 17 серпня

Росіяни запускали свої безпілотники з території Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованої території Донецької області.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 106 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на двох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих дронів, а тому варто дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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