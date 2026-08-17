В Украине становится больше автомобилей, а вместе с этим растет и количество ситуаций, когда водители нарушают правила дорожного движения. Ответственность может наступить не только за превышение скорости или ДТП.

Отдельные штрафы предусмотрены и за неправильное использование государственных номерных знаков или езду без них.

Какой штраф за управление транспортным средством без номерного знака, читайте в материале Фактов ICTV.

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Разрешена ли езда без номерных знаков авто

В патрульной полиции напомнили водителям, какой штраф за езду без номерных знаков. В ведомстве сообщили, что номерной знак должен быть установлен на автомобиле по правилам и оставаться доступным для четкой идентификации. Использовать номерные знаки, принадлежащие другому транспортному средству также запрещено.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 121-3 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме штрафа за езду на авто без номерных знаков, в Украине предусмотрены другие наказания, если водитель использует номерной знак, принадлежащий другому автомобилю, намеренно скрывает его или устанавливает номер с нарушением установленных требований.

Штраф могут выписать, если водитель управляет или эксплуатирует автомобиль:

без государственного номерного знака;

с номером, принадлежащим другому автомобилю;

с номером, не соответствующим установленному образцу или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным не в предусмотренном для этого месте;

с перевернутым или неосвещенным номером;

с номером, закрытым предметами или материалами, мешающими его распознать;

с загрязненным номером, если символы или буквенно-цифровую комбинацию невозможно четко рассмотреть с расстояния 20 метров;

если водитель намеренно совершает другие действия, чтобы скрыть номерной знак.

То есть просто снять номер с автомобиля или установить его так, чтобы камера или полицейский не могли нормально прочесть символы, нельзя.

Какой штраф за езду на авто без номерных знаков

За управление автомобилем без номерного знака или с номером, не отвечающим требованиям, предусмотрен штраф 1 190 грн.

Это касается и ситуаций, когда номерной знак находится на автомобиле, но невозможно нормально разобрать цифры и буквы из-за неправильного расположения, загрязнения, постороннего покрытия или другого умышленного сокрытия.

Штраф за езду без номерных знаков и за незаконные спецномера

В Полиции также напомнили, что более суровое наказание предусмотрено за незаконное использование номерных знаков, предназначенных для автомобилей ВСУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и других специальных служб, а также дипломатических представительств, консульств и международных организаций с соответствующими иммунитетами.

За такое нарушение предусмотрен штраф 2 550 грн.

Если водитель повторно совершит это правонарушение после получения административного взыскания, штраф будет составлять 5 100 грн. Кроме того, его могут лишить права управления сроком от трех до шести месяцев.

Кому разрешена езда без номерных знаков авто в Украине

В постановлении Кабмина №1388, регулирующем государственную регистрацию транспортных средств, указано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств без номерных знаков, отвечающих требованиям МВД, запрещена. Для обычного автомобиля после регистрации выдаются два номерных знака.

Специальный статус автомобиля (СБУ, Полиция) не дает права ездить без номеров.

Для служебных транспортных средств могут использоваться специальные номерные знаки или другие предусмотренные законодательством обозначения. Но это не то же самое, что полное отсутствие номерного знака.

Постановление Кабмина №832 утверждает порядок ведомственной регистрации транспортных средств СБУ и Управления госохраны. Для этих служб существует отдельный порядок регистрации, но это не разрешение эксплуатировать автомобили без номеров.

Однако порядок №1388 предусматривает номерные знаки для разовых поездок для предприятий-производителей, перегоняющих автомобили к их получателям.

Позволят ли украинцам ездить на автомобиле без номерных знаков

На правительственном портале появилась петиция №41/010261-26еп, в которой предлагают изменить правила использования номерных знаков в Украине. Автор обращения призывает на законодательном уровне разрешить автомобилям ездить только с задним номером.

Передний номерной знак, по мнению автора петиции, не всегда необходим для идентификации автомобиля. К тому же его установка может оказывать влияние на внешний вид машины, поскольку на некоторых моделях для крепления рамки приходится сверлить бампер.

Автор обращения обращает внимание и на то, что автомобили можно быстро идентифицировать с помощью современных систем автоматической фиксации. Поэтому, как отмечается в петиции, необходимость иметь номер спереди и сзади требует дополнительного обсуждения.

В качестве примера автор приводит другие страны, где для части транспортных средств достаточно одного номерного знака. Такой подход используется в отдельных штатах США и провинциях Канады. В Центральной Америке возможность ездить только с задним номером, в частности, предусмотрена в Панаме.

При этом в большинстве стран мира действует другое правило, когда автомобиль должен иметь и передний, и задний номерные знаки. Предложенное в Украине изменение предусматривает отход от нынешней системы и переход к использованию только одного номера на автомобиле.

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