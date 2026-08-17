В Измаиле задержали 27-летнюю женщину, которая, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовила серию терактов в Одесской области и изготавливала самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Одесская областная прокуратура.

В Измаиле задержали агентку РФ: что известно

По данным СБУ, фигурантка — 27-летняя жительница Житомирской области. В поле зрения российских спецслужб она попала через Telegram-каналы, где искала легкий заработок.

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После вербовки женщина приехала в Измаил и сняла квартиру. Там, по версии следствия, она получила от российского куратора инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств.

Каждое взрывное устройство подозреваемая должна была оснастить мобильным телефоном и электродетонатором для дистанционного взрыва. Чтобы усилить разрушительное действие, устройства начиняли металлическими гайками.

Параллельно женщина, как утверждает СБУ, разведывала территории возле административных зданий военных и правоохранителей. Она фотографировала и снимала на видео припаркованные рядом автомобили Сил обороны, а полученные материалы передавала российскому куратору.

По данным прокуратуры, одно из взрывных устройств женщина должна была оставить возле одного из административных зданий Измаила.

Правоохранители задержали подозреваемую, когда она уже подготовила замаскированную в сумке взрывчатку и, по данным СБУ, ждала от куратора указаний о месте ее закладки.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, два готовых взрывных устройства и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 УК Украины — подготовка к совершению террористического акта. Суд отправил её под стражу без права на залог.

Если её вину докажут, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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