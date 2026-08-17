В Измаиле задержали 27-летнюю женщину, которая, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовила серию терактов в Одесской области и изготавливала самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Одесская областная прокуратура.

В Измаиле задержали агентку РФ: что известно

По данным СБУ, фигурантка — 27-летняя жительница Житомирской области. В поле зрения российских спецслужб она попала через Telegram-каналы, где искала легкий заработок.

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После вербовки женщина приехала в Измаил и сняла квартиру. Там, по версии следствия, она получила от российского куратора инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств.

Каждое взрывное устройство подозреваемая должна была оснастить мобильным телефоном и электродетонатором для дистанционного взрыва. Чтобы усилить разрушительное действие, устройства начиняли металлическими гайками.

Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині. Фото: СБУ
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині
Готувала теракти на Одещині

Параллельно женщина, как утверждает СБУ, разведывала территории возле административных зданий военных и правоохранителей. Она фотографировала и снимала на видео припаркованные рядом автомобили Сил обороны, а полученные материалы передавала российскому куратору.

По данным прокуратуры, одно из взрывных устройств женщина должна была оставить возле одного из административных зданий Измаила.

Правоохранители задержали подозреваемую, когда она уже подготовила замаскированную в сумке взрывчатку и, по данным СБУ, ждала от куратора указаний о месте ее закладки.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, два готовых взрывных устройства и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 УК Украины — подготовка к совершению террористического акта. Суд отправил её под стражу без права на залог.

Если её вину докажут, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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