Потери врага на 17 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 636-е сутки полномасштабной войны превысили 1,468 млн.

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Потери врага на 17 августа 2026 года

личного состава — около 1 468 760 (+1 440) человек;

танков — 12 272 (+2) шт.;

боевых бронированных машин — 25 155 (+4) шт.;

артиллерийских систем — 48 100 (+93) шт.;

РСЗО — 2 037 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 572 (+2) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 273 (+16) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 465 497 (+2 093) шт.;

крылатых ракет — 5 010 (+3) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 135 448 (+597) шт.;

специальной техники – 4 540 (+5) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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