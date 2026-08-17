Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 17 августа: уничтожено 1 440 оккупантов и 93 артсистемы
Потери врага на 17 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 636-е сутки полномасштабной войны превысили 1,468 млн.
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Потери врага на 17 августа 2026 года
- личного состава — около 1 468 760 (+1 440) человек;
- танков — 12 272 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 155 (+4) шт.;
- артиллерийских систем — 48 100 (+93) шт.;
- РСЗО — 2 037 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 572 (+2) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 273 (+16) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 465 497 (+2 093) шт.;
- крылатых ракет — 5 010 (+3) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 135 448 (+597) шт.;
- специальной техники – 4 540 (+5) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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