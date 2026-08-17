Втрати ворога на 17 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 636-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,468 млн.

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Втрати ворога на 17 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб;

танків – 12 272 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од;

артилерійських систем – 48 100 (+93) од;

РСЗВ – 2 037 (+3) од;

засобів ППО – 1 572 (+2) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од;

крилатих ракет – 5 010 (+3) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597) од;

спеціальної техніки – 4 540 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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