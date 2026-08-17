Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.
Втрати ворога на 17 серпня: знищено 1 440 окупантів та 93 артсистеми
Втрати ворога на 17 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 636-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,468 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 17 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб;
- танків – 12 272 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од;
- артилерійських систем – 48 100 (+93) од;
- РСЗВ – 2 037 (+3) од;
- засобів ППО – 1 572 (+2) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од;
- крилатих ракет – 5 010 (+3) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597) од;
- спеціальної техніки – 4 540 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.