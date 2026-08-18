Перед початком нового навчального року та у вересні в поліклініках спостерігається значне зростання кількості батьків, які поспішають оформити необхідні медичні довідки та зробити щеплення своїм дітям.

Факти ICTV дізнавалися, чи заборонено дітям без вакцинації відвідувати школу і які є нюанси.

Чи можна ходити до школи без щеплень

В Україні існує національний календар профілактичних щеплень, що визначає, які вакцини й коли має отримати дитина.

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У періоди спалахів інфекційних захворювань можуть вводитися додаткові вимоги до вакцинації.

– Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням встановлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, за благополучної епідемічної ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів їх можна буде прийняти до відповідного дитячого закладу та відвідувати його, – зазначено в Законі.

Тобто, якщо в дитини є якісь протипоказання, батьки можуть відмовитися від щеплення в цей момент. Щойно дитина одужає, потрібно провести вакцинацію.

Дитину приймуть до школи, якщо не вистачає якихось щеплень. Але водночас необхідно надати відповідну довідку від педіатра. Також в освітньому закладі можуть вимагати індивідуально розроблений план вакцинації для дитини.

Школи мають право вимагати від батьків надати медичний документ, який підтверджує, що дитина пройшла необхідні вакцинації або має медичне відведення.

Що буде, якщо не зробити щеплення в школі

Якщо дитина хворіє, батьки можуть написати заяву, щоб не проводили вакцинацію в школі. Але водночас батьки вказують, що зобов’язуються вакцинувати дитину після того, як стан здоров’я дасть змогу це зробити. У навчальному закладі можуть вимагати довідку від педіатра про те, що наразі школяреві протипоказано робити щеплення.

Здоров’я дитини – це пріоритет. Вакцинація – це ефективний спосіб запобігти багатьом небезпечним захворюванням. Однак рішення про вакцинацію має прийматися спільно з педіатром, з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

Чи змінять правила у 2026 році

Законопроєкт №15286 викликав чимало обговорень через твердження, що невакцинованих дітей нібито повністю не допускатимуть до навчання. Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Українській правді пояснив, що насправді передбачав документ.

За його словами, законопроєкт не встановлював нових правил щодо вакцинації школярів. Як і раніше, за певної епідемічної ситуації керівник закладу освіти міг обмежити очне навчання для дітей, які не мають необхідних щеплень. Але це не означало автоматичної заборони відвідувати школу.

Якщо очне навчання обмежують через ризик поширення інфекції, дитині мають запропонувати іншу форму навчання — зокрема дистанційну або індивідуальну.

Кузін також пояснив, що документ розробляли насамперед для оновлення застарілого законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, узгодження його з новими нормами у сфері громадського здоров’я та сучасними вимогами.

Втім, у середині липня 2026 року законопроєкт №15286 відкликали з Верховної Ради. Тож описані в ньому зміни наразі не набули чинності.

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