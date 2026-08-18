Грози, град та шквали: у Києві та низці областей оголосили жовтий рівень небезпеки
- У Києві та Київській області вдень 18 серпня прогнозують дощі та грози.
- Небезпечна погода також очікується у західних, північних та низці центральних і південних областей.
У Києві та низці областей України 18 серпня очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві та Київській області 18 серпня: що відомо
У Києві та області 18 серпня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не очікується, однак уже вдень пройдуть дощі та грози.
В окремих районах Київщини можливий град, а пориви вітру під час негоди сягатимуть 15-20 м/с. Загалом вітер буде південним зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у Київській області вночі становитиме +15…+20°, а вдень повітря прогріється до +28…+33°.
У Києві вночі прогнозують +18…+20°, вдень — +28…+30°.
Через негоду в столиці та області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Україну накриють грози, град та шквали
Попередження про небезпечні метеорологічні явища діє не лише для Києва та Київщини.
18 серпня грози прогнозують у західних областях, а вдень — також у північних регіонах України.
Крім того, негода очікується у:
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області.
В окремих районах цих регіонів можливий град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Водночас синоптики оголосили попередження про високий ризик виникнення пожеж.
Протягом 18-20 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують практично по всій території України.
Винятком стануть Волинська, Львівська та Закарпатська області, де такого рівня пожежної небезпеки не очікується.