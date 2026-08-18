У Києві та низці областей України 18 серпня очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві та Київській області 18 серпня: що відомо

У Києві та області 18 серпня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не очікується, однак уже вдень пройдуть дощі та грози.

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В окремих районах Київщини можливий град, а пориви вітру під час негоди сягатимуть 15-20 м/с. Загалом вітер буде південним зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі становитиме +15…+20°, а вдень повітря прогріється до +28…+33°.

У Києві вночі прогнозують +18…+20°, вдень — +28…+30°.

Через негоду в столиці та області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Україну накриють грози, град та шквали

Попередження про небезпечні метеорологічні явища діє не лише для Києва та Київщини.

18 серпня грози прогнозують у західних областях, а вдень — також у північних регіонах України.

Крім того, негода очікується у:

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області.

В окремих районах цих регіонів можливий град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Водночас синоптики оголосили попередження про високий ризик виникнення пожеж.

Протягом 18-20 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують практично по всій території України.

Винятком стануть Волинська, Львівська та Закарпатська області, де такого рівня пожежної небезпеки не очікується.

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