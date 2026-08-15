Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. Начало периода пройдет преимущественно под влиянием антициклона – ожидается малооблачная и сухая погода. Однако уже с 17 августа ситуация начнет меняться: с запада на территорию Украины зайдет атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Какая будет погода на выходных

По словам Ивана Семилита, на выходных Украина будет еще находиться под влиянием антициклона, хотя он будет постепенно разрушаться, а атмосферное давление будет снижаться.

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В субботу, 15 августа, антициклон еще будет определять погоду в Украине. Поэтому день обещает быть в основном сухим и малооблачным. Существенные осадки синоптики не прогнозируют.

Ночью температура воздуха составляет +8–13 °C. Днем будет теплее +23-28 °C. В Закарпатье воздух прогреется до +30–33 °C, тогда как на востоке и северо-востоке будет свежее +20 °C до +25 °C.

В воскресенье осадков также не ожидается. Над большинством областей будет преобладать облачность, а температура начнет постепенно повышаться.

Ночью колонки термометров покажут +11–16 °C. Днем воздух прогреется до +27–32 °C.

Изменения погоды начнутся в понедельник, 17 августа. С запада в Украину начнет заходить атмосферный фронт. Сначала он принесет кратковременные дожди с грозами в западные и северные области, а в дальнейшем будет постепенно продвигаться по территории страны. Потому в последующие дни дождливая погода распространится на большую часть Украины.

В то же время температурный фон остается достаточно высоким: ночью ожидается +14–20 °C, а днем ​​— +27–34 °C. После прохождения атмосферного фронта в отдельных областях станет прохладнее.

Прогноз погоды на 17 августа

В понедельник ночью будет тепло — +14–19 °C, днем ​​температура составит +27–32 °C. В то же время на северо-западе будет значительно комфортнее: воздух прогреется только до +21–26 °C.

Прогноз погоды на 18-19 августа

Во вторник, 18 августа, атмосферный фронт будет продолжать влиять на погоду. На большей части территории Украины осадков не ожидается, однако в западных областях, а днем ​​и на севере возможны кратковременные дожди и грозы.

В среду, 19 августа, зона неустойчивой погоды сместится дальше. Кратковременные дожди с грозами пройдут в большинстве регионов, за исключением преимущественно западных областей.

Ночью температура составит +14–20 °C, а днем ​​— +27–34 °C. Однако в западных областях 18 августа, а 19 августа на большей части Украины, кроме юга и юго-востока, ожидается понижение температуры: ночью до +10–17 °C, днем ​​— до +21–28 °C.

Прогноз погоды на 20-24 августа

Во второй половине недели погода постепенно стабилизируется. Согласно консультативного прогноза Укргидрометцентра, то 20-24 августа в Украине будет преобладать погода без осадков.

Ночи будут достаточно свежими — +11-19 °C. Днем температура будет расти до +24–30 °C. На юге и юго-востоке будет более жарко — до +34 °C.

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