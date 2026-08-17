С начала 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направили в полицию более 1,5 млн обращений по розыску граждан, уклоняющихся от призыва.

Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления, временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Уклонение от мобилизации: розыск граждан

По его словам, такое количество обращений свидетельствует о масштабе работы, совместно выполняемой ТЦК и правоохранителями.

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— Только в течение текущего года от ТЦК и СП в полицию поступило более полутора миллионов обращений по розыску граждан, уклоняющихся от призыва по мобилизации, — отметил Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что для эффективной работы в этой сфере необходимы постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми структурами, вовлеченными в мобилизационные процессы.

Отдельно стражи порядка расследуют уголовные производства, связанные с уклонением от призыва.

По словам Цуцкиридзе, с начала действия военного положения следователи расследовали более 20 тыс. уголовных производств по фактам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Такие случаи фиксируют практически по всей Украине.

Полиция проверяет незаконное бронирование

Правоохранители также расследуют возможные злоупотребления при бронировании военнообязанных.

Проверяются обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных.

Больше всего таких производств, по словам Цуцкиридзе, приходится на Днепропетровскую область — более 1,9 тыс. На Закарпатье их около 1,5 тыс., более тысячи — на Волыни, Николаевщине и в Одесской области.

Значительное количество производств также есть во Львовской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях.

По словам Цуцкиридзе, около 80% руководителей ТЦК, попадающих в поле зрения полиции в рамках расследований, — главы районного уровня.

Среди выявленных схем — получение взяток за принятие необходимого решения или влияние на других должностных лиц, незаконное оформление военно-учетных документов, внесение изменений в базу Оберіг, фиктивное установление непригодности к военной службе и содействие выезду за границу.

Максим Цуцкидзе отметил, что полиция работает не только с фактами уклонения от мобилизации, но и с возможными злоупотреблениями со стороны чиновников ТЦК, военно-врачебных комиссий и других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы.

Источник : ЦензорНЕТ

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