Росія восени та взимку може зосередити удари по українській енергетиці, системах опалення та водопостачання, газовій інфраструктурі, а також логістичних об’єктах. При цьому перелік основних цілей російських атак загалом не зміниться.

У ГУР назвали головні цілі Росії для ударів восени та взимку

В інтерв’ю РБК-Україна заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що серед пріоритетних цілей російських військ залишаються підприємства оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти, енергетична та логістична інфраструктура, а також АЗС. Водночас росіяни продовжують завдавати ударів і по цивільних об’єктах.

Скібіцький наголосив, що взимку найбільш вразливими для України є електропостачання та опалення, тому ці системи також можуть опинитися під ударами.

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Зокрема, за даними розвідки, Росія нещодавно розробила безпілотник, призначений для ураження опор ліній електропередачі. У його крилах розміщено вибуховий елемент, здатний пошкоджувати та перерізати металеві конструкції.

У ГУР також фіксують розвідувальну активність Росії щодо української критичної інфраструктури, зокрема із застосуванням космічних апаратів.

Окремою загрозою Скібіцький назвав можливі удари по системі водопостачання. Крім того, восени та взимку під ударом знову можуть опинитися газотранспортна система та об’єкти видобутку газу в Полтавській і Харківській областях, які Росія атакувала раніше.

Чи можуть росіяни бити по мостах через Дніпро

За словами представника ГУР, мости також належать до критичної інфраструктури, тому українська воєнна розвідка приділяє особливу увагу отриманню упереджувальної інформації про можливі плани Росії щодо таких об’єктів.

Скібіцький нагадав, що останнім часом російські війська атакують мости у прифронтових регіонах, зокрема в Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Також РФ системно завдає ударів по важливих мостах у Затоці та Маяках, які є значущими елементами транспортної системи України.

– Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати, – підсумував Скібіцький.

Фото: ГУР

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