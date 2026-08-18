Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково відповість РФ на удар по Печенігах на Харківщині, де загинуло 10 людей.

Реакція Зеленського на удар по Печенігах

Як повідомив глава нашої держави, Україна не залишить без відповіді атаку на людне перехрестя у Печенігах на Харківщині. За його словами, там розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки.

– Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині – туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки, – повідомив у Telegram Володимир Зеленський.

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Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Він зауважив на важливості того, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді Росії своїми кроками.

– Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що РФ завдала ракетного удару по Печенігах, що на Харківщині.

Станом на зараз відомо про 10 загиблих, багато людей отримали поранення, їм надається вся необхідна медична допомога.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії.

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