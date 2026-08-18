РФ наростила удари: Корецький дав невтішний прогноз на зиму
- Через зростання інтенсивності російських ударів по інфраструктурі майбутня зима в Україні буде складною, тому уряд активно готує заклади освіти до роботи в умовах можливих блекаутів та обстрілів.
- За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, для безпеки та безперервності навчання дітей у країні розширюють мережу підземних шкіл.
Майбутня зима в Україні буде складною через суттєве зростання інтенсивності російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Про це під час освітньої конференції Серпнева 2026 повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Корецький про підготовку до зими
За словами очільника уряду, регіони та державні підприємства вже реалізують плани стійкості, щоб максимально підготуватися до початку опалювального сезону в Україні.
Зокрема, триває активне будівництво захисних споруд для школярів. Він розповів, що вже виділено 1 млрд грн спеціально на облаштування укриттів у дитячих садках.
Корецький розповів, що якщо у 2025 році було збудовано 96 підземних шкіл, то до кінця поточного року функціонуватимуть близько 200 таких об’єктів.
Разом із безпековими заходами триває підготовка закладів освіти до можливих відключень електропостачання:
- 19,5 тис. дитсадків та шкіл вже оснащені генераторами, сонячними панелями та накопичувачами енергії;
- 220 закладів додатково отримають спеціальне обладнання цього року для забезпечення безперебійної роботи під час тривалих відключень.
Як наголосив прем’єр-міністр, головне завдання уряду полягає в тому, щоб повітряні тривоги, російські обстріли та відсутність електроенергії не зупиняли навчальний процес для українських дітей.