У Броварах Київської області вранці 18 серпня внаслідок російської дронової атаки пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA.

Про це повідомила компанія EVA у Facebook.

Вибухи у Броварах 18 серпня: що відомо

За даними компанії, вранці внаслідок російської атаки сталося влучання у розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин eva.ua.

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Після влучання на території об’єкта спалахнула пожежа. Наразі триває її гасіння, після чого компанія планує оцінити масштаби завданих руйнувань.

За попередніми даними, пошкоджено склад інтернет-магазину та склад, з якого товари постачають до фізичних магазинів мережі.

Через наслідки атаки частина товарів може тимчасово бути відсутня в окремих магазинах EVA. Також можливі затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень.

За наявною на цей момент інформацією, внаслідок удару люди не постраждали.

Атака на Броварський район 18 серпня: що відомо

Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури у Броварському районі внаслідок російської атаки.

Зокрема, було пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Через тривалу повітряну тривогу та підвищену небезпеку Укрзалізниця також вносила оперативні зміни у рух приміських поїздів на Київщині. Низка рейсів прямувала із затримками.

Фото: Лінія магазинів EVA

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