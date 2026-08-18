Уряд України розподілив 35 млрд грн на реалізацію Планів стійкості для захисту критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном 2026-2027.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький про реалізацію Планів стійкості

За словами Корецького, за підсумками проведеного аудиту уряд визначив конкретні дії, для яких необхідно невідкладне фінансування.

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Він стверджує, що серед пріоритетів – це захист енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання.

– Роботи з захисту об’єктів уже тривають, – наголосив прем’єр-міністр України.

Корецький поділився, що на реалізацію цих проєктів з квітня спрямували близько 27,6 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.

На його думку, необхідно максимально використовувати всі дні, які залишилися до початку опалювального сезону для забезпечення та виконання затверджених планів, щоб підготувати українські громади до зими.

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