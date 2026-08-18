Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 18 серпня: знищено 1 210 окупантів та понад 1,9 тис. БпЛА
Втрати ворога на 18 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 210 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 637-му добу повномасштабної війни перевищили 1,469 млн.
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Втрати ворога на 18 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб;
- танків – 12 274 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од;
- артилерійських систем – 48 155 (+55) од;
- РСЗВ – 2 040 (+3) од;
- засобів ППО – 1 577 (+5) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од;
- крилатих ракет – 5 010 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443) од;
- спеціальної техніки – 4 547 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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