Втрати ворога на 18 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 210 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 637-му добу повномасштабної війни перевищили 1,469 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 18 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб;

танків – 12 274 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од;

артилерійських систем – 48 155 (+55) од;

РСЗВ – 2 040 (+3) од;

засобів ППО – 1 577 (+5) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од;

крилатих ракет – 5 010 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443) од;

спеціальної техніки – 4 547 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.