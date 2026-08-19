Андрей Сибига: биография и факты из жизни переназначенного главы МИД
Андрей Сибига повторно возглавил Министерство иностранных дел. Его кандидатуру утвердила Верховная Рада голосами 266 народных депутатов.
Что известно об Андрее Сибиге, его биографии и фактах из жизни – читайте дальше в материале.
Андрей Сибига: биография и факты из жизни
Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в Тернопольской области. Ему уже 51 год.
Впервые Сибига был назначен на должность главы МИД 5 сентября 2024 года.
До этого времени он был первым заместителем министра иностранных дел Украины. В этой должности он состоял с 12 апреля 2024 года.
Ранее Сибига Андрей Иванович три года являлся заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Следует отметить, что Андрей Сибига начал работу в Министерстве иностранных дел еще в 1997 году.
Он начинал свою трудовую деятельность как атташе. Далее возглавлял отделы и департаменты.
С 1998 до 2002 годов был вторым, а затем первым секретарем Посольства Украины в Польше.
С 2008 до 2012 годов Сибига был уже советником-посланником Посольства Украины в Польше.
До перехода в Офис президента Сибига пять лет, с 2016 до 2021 годов, был послом Украины в Турции.
Андрей Сибига: образование
Андрей Сибига имеет два диплома Львовского государственного университета имени Ивана Франко.
В 1997 году стал специалистом по международным отношениям, переводчиком английского языка.
Еще через два года получил специальность юриста (специальность – правоведение). Владеет английским и польским языками.
Женат, имеет дочь и двух сыновей.