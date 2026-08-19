Андрій Сибіга повторно очолив Міністерство закордонних справ. Його кандидатуру затвердила Верховна Рада голосами 266 народних депутатів.

Що відомо про Андрія Сибігу, його біографію та факти із життя – читайте далі у матеріалі.

Андрій Сибіга: біографія та факти з життя

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в Тернопольській області. Йому вже 51 рік.

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Вперше Сибіга був призначений на посаду очільника МЗС 5 вересня 2024 року.

До цього він був першим заступником міністра закордонних справ України. На цій посаді він перебував із 12 квітня 2024 року.

Раніше Сибіга Андрій Іванович три роки був заступником керівника Офісу президента України.

Слід зауважити, що Андрій Сибіга почав працювати в Міністерстві закордонних справ ще в 1997 році.

Він починав свою трудову діяльність як аташе. Далі очолював відділи та департаменти.

З 1998 до 2002 року був другим, а потім першим секретарем Посольства України в Польщі.

З 2008 до 2012 року Сибіга був уже радником-посланником Посольства України в Польщі.

До переходу до Офісу президента Сибіга п’ять років, із 2016 до 2021 року, був послом України в Туреччині.

Андрій Сибіга: освіта

Андрій Сибіга має два дипломи Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1997 році став спеціалістом із міжнародних відносин, перекладачем англійської мови.

Ще за два роки здобув фах юриста (спеціальність – правознавство). Володіє англійською та польською мовами.

Одружений, має доньку та двох синів.

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