Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины.

За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов, стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Назначение Сибиги министром иностранных дел

Во время выступления в зале Верховной Рады Сибига очертил три главных направления украинской дипломатии: достижение мира, интеграция в ЕС и НАТО и поддержка граждан за рубежом.

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По его словам, Украина берет курс на максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики. Сибига утверждает, что это соответствует видению президента Украины Владимира Зеленского.

– Будем максимально привлекать союзников, чтобы обеспечить паритет, преимущество и асимметрию для нашей армии. Нам нужна самодостаточность во всех критических вооружениях, – подчеркнул Сибига.

В то же время он добавил, что Украина стремится как можно быстрее открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом.

Кроме того, интеграция Украины в НАТО остается неизменным приоритетом и переходит в практическую плоскость.

Комментируя вызовы в Черном море, Сибига сообщил, что Украина договорилась с соседними странами о транзите продовольственного экспорта и ищет способы для защиты свободы судоходства.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Сибиги на должность главы МИД.

17 июля Кабинет министров назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел в правительстве нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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