У четвер, 20 серпня, застосування заходів з обмеження постачання електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомляє Укренерго.

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– Завтра, 20 серпня, відключення не прогнозуються. Застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.

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У вечірні години варто споживати електрику раціонально.

До слова, у середу, 19 серпня, споживання електроенергії в Україні скоротилося. Станом на 9:30 ранку цей показник був на 9,5% нижчим, ніж у цей самий час напередодні.

На зміни вплинуло зниження температури повітря в усіх регіонах країни та ясна погода в більшості областей.

Завдяки цьому побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, що сприяє скороченню споживання електроенергії із загальної мережі.

Сьогодні вранці через російські обстріли були нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

У районах, де безпекова ситуація дозволяє працювати, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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