На засіданні 19 серпня Верховна Рада України 296 голосами народних депутатів ухвалила за основу законопроєкт №15397 щодо посилення заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду.

Рада ухвалила законопроєкт щодо безперешкодного доступу до укриттів

Як повідомляє Верховна Рада, документ покликаний забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту під час воєнного стану, зменшити ризики загибелі та поранення цивільних, а також посилити відповідальність органів державної влади та посадових осіб за безпеку громадян в умовах бойових дій.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, законів Про регулювання містобудівної діяльності та Про правовий режим воєнного стану. Зміни стосуватимуться, зокрема, створення, утримання та експлуатації фонду захисних споруд цивільного захисту.

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Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування має доопрацювати законопроєкт з урахуванням поданих поправок і пропозицій та підготувати його до розгляду парламентом у другому читанні.

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