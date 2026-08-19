Мотороллеры, мопеды и мотоциклы относятся к категории транспортных средств, которые чаще других участвуют в дорожно-транспортных происшествиях.

В случае аварии, наиболее уязвимой частью тела является голова, и отсутствие защиты может критически снизить шансы на спасение. Именно поэтому ношение защитного снаряжения является не просто рекомендацией, а строгим требованием.

Можно ли ездить без шлема на мотоцикле по Украине и могут ли выписать штраф, читайте в материале Фактов ICTV.

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Можно ли ездить без шлема на мотоцикле в Украине

Защитный шлем значительно увеличивает шансы на безопасность водителя и пассажира, уменьшая вероятность трагических последствий при ДТП. В Полиции напомнили, что в Украине за езду на двухколесном моторизированном транспорте без шлема придется заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов. В 2026 году один необлагаемый минимум составляет 17 грн.

Скутер и мопед, хоть и относятся к легкой мототехнике, способны развивать достаточно высокие скорости, что делает шлем необходимым по нескольким причинам:

Защита лица водителя от пыли, воды и насекомых во время движения.

Шлем обеспечивает защиту от непогоды, солнечного света и ослепляющего света фар, улучшая видимость.

Шлем снижает уровень шума во время езды.

Обеспечивает защиту от ударов и механических повреждений.

В холодное и сырое время года шлем создает комфортные условия, защищая от холодного воздуха.

Размер штрафа за езду без шлема не зависит от типа двухколесного моторизированного транспорта, поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и использовать защитное снаряжение.

Штраф за езду без шлема в Украине 2026 на скутере и мотоцикле

Штраф за езду без шлема составляет 510 грн как для водителя, так и для пассажира. Если оба не использовали шлемы — штраф удваивается до 1020 грн.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) указано, что штраф за езду на мотоцикле без шлема регулируется статьей 121 частью 5.

Скутеры, как и другие моторизированные двухколесные средства, предназначены для передвижения по общественным дорогам. Даже короткие поездки, такие как поход в магазин или на работу, требуют использования защитного снаряжения. Существуют стильные модели шлемов, которые могут стать дополнением к образу водителя. В противном случае, водитель рискует получить штраф от патрульной полиции, а при повторном нарушении — санкции будут увеличены.

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