Моторолери, мопеди та мотоцикли належать до категорії транспортних засобів, які частіше за інших беруть участь у дорожньо-транспортних пригодах.

У разі аварії, найбільш вразливою частиною тіла є голова, і відсутність захисту може критично знизити шанси на порятунок. Саме тому носіння захисного спорядження є не просто рекомендацією, а суворою вимогою.

Чи можна їздити без шолома на мотоциклі в Україні та чи можуть виписати штраф, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи можна їздити без шолома на мотоциклі в Україні

Захисний шолом значно збільшує шанси на безпеку водія та пасажира, зменшуючи ймовірність трагічних наслідків під час ДТП. У Поліції нагадали, що в Україні за їзду на двоколісному моторизованому транспорті без шолома доведеться заплатити штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів. У 2026 році один неоподаткований мінімум становить 17 грн.

Скутер і мопед, хоч і належать до легкої мототехніки, здатні розвивати доволі високі швидкості, що робить шолом необхідним із кількох причин:

Захист обличчя водія від пилу, води й комах під час руху.

Шолом забезпечує захист від негоди, сонячного світла і сліпучого світла фар, покращуючи видимість.

Шолом знижує рівень шуму під час їзди.

Забезпечує захист від ударів і механічних пошкоджень.

У холодну та сиру пору року шолом створює комфортні умови, захищаючи від холодного повітря.

Розмір штрафу за їзду без шолома не залежить від типу двоколісного моторизованого транспорту, тому важливо дотримуватися правил дорожнього руху і використовувати захисне спорядження.

Штраф за їзду без шолома в Україні 2026 на скутері та мотоциклі

Штраф за їзду без шолома становить 510 грн як для водія, так і для пасажира. Якщо обидва не використовували шоломи – штраф подвоюється до 1020 грн.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) зазначено, що штраф за їзду на мотоциклі без шолома регулюється статтею 121 частиною 5.

Скутери, як і інші моторизовані двоколісні засоби, призначені для пересування громадськими дорогами. Навіть короткі поїздки, як-от похід у магазин або на роботу, вимагають використання захисного спорядження. Існують стильні моделі шоломів, які можуть стати доповненням до образу водія. В іншому випадку, водій ризикує отримати штраф від патрульної поліції, а у разі повторного порушення – санкції будуть збільшені.

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