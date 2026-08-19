Военный сбор в 2026 году для предпринимателей рассчитывается по правилам, зависящим от системы налогообложения и группы ФЛП. Для одних предпринимателей сумма фиксированная, для других она зависит от полученного дохода.

Размер платежа также не стоит путать со ставкой военного сбора, применяемой к зарплате наемных работников. Для ФЛП действуют отдельные правила.

Кому нужно платить военный сбор 2026 в Украине и какие суммы, читайте в материале Фактов ICTV.

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Военный сбор 2026 для ФЛП: сколько нужно платить

В ГНСУ объяснили, что для предпринимателей первой, второй и четвертой групп военный сбор определяется как 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Поэтому ежемесячный военный сбор для этих категорий ФЛП составляет 864,70 грн.

Предприниматели третьей группы платят сбор по другому принципу, а именно 1% дохода.

Итак, военный сбор для ФЛП в 2026 году составляет:

1 группа – 864,70 грн в месяц;

2 группа – 864,70 грн в месяц;

3 группа – 1% от дохода;

4 группа – 864,70 грн в месяц.

Для первой, второй и четвертой групп платежи не зависят от фактического дохода предпринимателя. Третья группа платит сбор в зависимости от полученной суммы.

Военный сбор в 2026 году: когда платят ФЛП

ФЛП первой, второй и четвертой групп перечисляют военный сбор ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.

Для третьей группы действует квартальный порядок. Сумму определяют по доходу, полученному за соответствующий квартал.

К примеру, если ФЛП третьей группы получил за квартал 300 тыс. грн дохода, его военный сбор составит 3 тыс. грн.

Этот платеж является отдельным налоговым обязательством. То есть, его не следует включать в сумму единого налога или ЕСВ.

Военный сбор в 2026 году ФЛП 2 группа: зависит ли сумма от дохода

Для ФЛП второй группы размер дохода не влияет на сумму военного сбора. Предприниматель платит установленные 864,70 грн. в месяц.

При этом военный сбор не заменяет единый налог. К примеру, максимальная ставка единого налога для ФЛП второй группы в 2026 году составляет 1 729,40 грн в месяц. Конкретную ставку в пределах этого максимума устанавливают местные власти.

Поэтому предприниматель должен учитывать военный сбор отдельно от других обязательных платежей.

Военный сбор в 2026 ФЛП 3 группа: как его рассчитать

Для третьей группы отсутствует фиксированная ежемесячная сумма. Предприниматель платит 1% полученного дохода.

Например:

доход за квартал 100 тыс. грн – военный сбор 1 тыс. грн;

доход 500 тыс. грн – 5 тыс. грн;

доход 1 млн грн – 10 тыс. грн.

Именно поэтому налоговая нагрузка по военному сбору в ФЛП третьей группы может отличаться от квартала к кварталу.

Военный сбор 2026 года с зарплаты: чем отличается от платежа ФЛП

Для наемных работников базовая ставка военного сбора в 2026 году составляет 5% от налогооблагаемого дохода. Налог с зарплаты удерживает и перечисляет в бюджет работодатель.

Кто из ФЛП освобожден от военного сбора

Закон предусматривает частные случаи освобождения от уплаты. В частности, соответствующие льготы предусмотрены для ФЛП, мобилизованных или проходящих военную службу по контракту.

Отдельные правила действуют для предпринимателей, если их налоговый адрес расположен на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий.

Поэтому перед расчетом платежа предпринимателю следует проверить, нет имеет ли он права на освобождение от военного сбора.

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