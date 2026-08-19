Військовий збір у 2026 році для підприємців розраховується за правилами, які залежать від системи оподаткування та групи ФОП. Для одних підприємців сума є фіксованою, для інших вона залежить від отриманого доходу.

Розмір платежу також не варто плутати зі ставкою військового збору, яку застосовують до зарплати найманих працівників. Для ФОП діють окремі правила.

Кому потрібно платити військовий збір 2026 в Україні та які суми, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Військовий збір 2026 для ФОП: скільки потрібно платити

У ДПСУ пояснили, що для підприємців першої, другої та четвертої груп військовий збір визначається як 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Тому щомісячний військовий збір для цих категорій ФОП 864,70 грн.

Підприємці третьої групи сплачують збір за іншим принципом, а саме 1% від доходу.

Отже, військовий збір для ФОП у 2026 році становить:

1 група — 864,70 грн на місяць;

2 група — 864,70 грн на місяць;

3 група — 1% від доходу;

4 група — 864,70 грн на місяць.

Для першої, другої та четвертої груп платіж не залежить від фактичного доходу підприємця. Третя група сплачує збір залежно від отриманої суми.

Військовий збір у 2026 році: коли сплачують ФОП

ФОП першої, другої та четвертої груп перераховують військовий збір щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця.

Для третьої групи діє квартальний порядок. Суму визначають за доходом, отриманим за відповідний квартал.

Наприклад, якщо ФОП третьої групи отримав за квартал 300 тис. грн доходу, його військовий збір становитиме 3 тис. грн.

Цей платіж є окремим податковим зобов’язанням. Тобто його не слід включати до суми єдиного податку чи ЄСВ.

Військовий збір у 2026 році ФОП 2 група: чи залежить сума від доходу

Для ФОП другої групи розмір доходу не впливає на суму військового збору. Підприємець сплачує встановлені 864,70 грн на місяць.

При цьому військовий збір не замінює єдиний податок. Наприклад, максимальна ставка єдиного податку для ФОП другої групи у 2026 році становить 1 729,40 грн на місяць. Конкретну ставку в межах цього максимуму встановлює місцева влада.

Тому підприємець має враховувати військовий збір окремо від інших обов’язкових платежів.

Військовий збір у 2026 ФОП 3 група: як його розрахувати

Для третьої групи немає фіксованої щомісячної суми. Підприємець сплачує 1% від отриманого доходу.

Наприклад:

дохід за квартал 100 тис. грн — військовий збір 1 тис. грн;

дохід 500 тис. грн — 5 тис. грн;

дохід 1 млн грн — 10 тис. грн.

Саме тому податкове навантаження за військовим збором у ФОП третьої групи може відрізнятися від кварталу до кварталу.

Військовий збір 2026 з зарплати: чим відрізняється від платежу ФОП

Для найманих працівників базова ставка військового збору у 2026 році становить 5% від оподатковуваного доходу. Податок із зарплати утримує та перераховує до бюджету роботодавець.

Хто з ФОП звільнений від військового збору

Закон передбачає окремі випадки звільнення від сплати. Зокрема, відповідні пільги передбачені для ФОП, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом.

Окремі правила діють для підприємців, якщо їхня податкова адреса розташована на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій.

Тому перед розрахунком платежу підприємцю варто перевірити, чи не має він права на звільнення від військового збору.

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