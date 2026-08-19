Экс-министр обороны Михаил Федоров записал видеообращение к украинцам, в котором поднял вопросы коррупции, ответственности власти и проведения выборов в Украине в условиях длительной войны.

Видео Михаил Федоров опубликовал на своем YouTube-канале.

Он поблагодарил украинцев за поддержку и активную гражданскую позицию после более чем месяца протестов по всей стране.

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— Сегодня, после более чем месяца протестов по всей стране, хочу поблагодарить каждого за поддержку и активную позицию. Уверен, что изменения возможны. И обязательны, — заявил Федоров.

Федоров о ситуации в Минобороны

По словам экс-министра, Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, в то время как Россия продолжает войну и меняет тактику.

Он подчеркнул, что государству необходимо наращивать производство вооружения, внедрять новые технологии, работать с международными партнерами и оперативно принимать важные решения.

На этом фоне Федоров назвал ненормальной ситуацию, когда воюющая за свое существование страна остается без полноценно назначенного министра обороны.

В то же время он отметил, что проблема не только в одном министерстве или должности. По его мнению, Украине необходимо определиться, как должно функционировать государство в условиях продолжительной войны.

Экс-министр призвал говорить о выборах

Отдельно Федоров затронул вопрос восстановления полноценного демократического процесса в Украине.

Он подчеркнул, что демократия не должна становиться заложницей России, ведь Украина сражается именно за право оставаться свободным европейским государством.

— Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, позволяющий Украине восстановить полноценный демократический процесс… Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в регионах прифронтовых, — заявил Михаил Федоров.

Федоров о коррупции во время войны

Экс-министр обороны также призвал открыто говорить о коррупции, подчеркнув, что во время войны ее последствия могут оказывать непосредственное влияние на фронт. Ведь украденные государственные деньги — это ненадлежаще закупленный дрон, отсутствующие боеприпасы или средства радиоэлектронной борьбы, неэвакуированный раненый или так и не запущенная в производство технология.

Федоров подчеркнул, что власти должны нести ответственность за результаты своей работы.

По его словам, получив полномочия, должностное лицо должно отвечать за результат, а получив бюджет — отчитываться о том, что было сделано.

— Выборы — это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: Вот что мы сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше, — отметил Федоров.

Он подытожил, что украинский народ является источником власти, а государственные институции должны работать ради результата и граждан.

— Власть существует для служения Украине. Никогда самой себе. Именно такую ​​Украину мы должны построить, – заявил экс-министр обороны.

Реакция Офиса президента

Источник в Офисе президента прокомментировал заявление Михаила Федорова по поводу выборов в Украине.

– Пусть (Михаил Федоров, – Ред.) проводит между баллистиками, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс – это больше, чем придумать, как голосовать, – заявил источник издания LIGA.net.

Что говорят политологи

Политолог Владимир Фесенко считает, что видеообращение Михаила Федорова может свидетельствовать о его переходе в оппозицию и начале более широкой политической игры.

По его мнению, призыв к дискуссии о выборах во время войны может являться частью стратегии экс-министра обороны для изменения внутриполитической повестки дня и усиления собственных позиций.

— Задача-максимум — кардинально развернуть внутриполитический процесс через идею выборов во время войны. Сегодня большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция к уменьшению количества их противников, — отмечает Владимир Фесенко.

Он считает, что заявление Федорова может существенно увеличить количество приверженцев выборов во время войны.

В то же время руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко отмечает, что заявление Федорова стало началом политической игры, которая может оказаться шире его личной избирательной кампании.

По оценке Денисенко, одним из ключевых последствий может стать дальнейшее ослабление политических позиций Владимира Зеленского.

— Выборы до сих пор не проходили по двум причинам: страх войны больше необходимости выборов и из-за рейтингов Зеленского, который имеет минимальные шансы победить, — говорит политолог.

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