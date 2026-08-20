Навчальна програма учнів старших класів відрізняється від середньої школи. Додаються нові предмети, а деякі, навпаки, вже не вивчаються. А отже, змінюється перелік та кількість необхідної канцелярії до школи.

Що потрібно купити до школи дев’ятикласнику — читайте на Фактах ICTV.

Канцелярія до школи 9 клас — список необхідного

В учнів старшої школи навчальний процес стає більш інтенсивним, тому дуже важливо, щоби шкільне приладдя було якісним. Вибір ручок, олівців, зошитів та інших канцтоварів може значно вплинути на продуктивність та можливість зосереджуватись.

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Правильно підібране шкільне приладдя допоможе організувати навчальний процес та зробить навчання більш комфортним.

Що потрібно до школи в 9 класі:

кулькові ручки — бажано купити синю, чорну, червону (по 2-3 шт кожної);

прості олівці різної твердості;

кольорові олівці різної твердості;

ручка-коректор;

гумка та точилка для олівців;

лінійка — можна придбати декілька на 20 та 30 см;

зошити на 36 або 48 аркушів в клітинку та в лінію (від 5 шт);

зошити на 12 (18) аркушів в клітинку та лінію для чернеток та контрольних робіт (5 шт);

атласи та контурні карти;

зошити для практичних робіт з фізики, хімії, біології, географії, іноземної мови, історії;

папір для креслення;

обкладинки на зошити та підручники;

циркуль (креслярський набір), косинець, транспортир;

кольорові маркери для виділення тексту;

папка для зошитів, папка-швидкозшивач та папки-кутики (за необхідності);

блокнот для записів;

наліпки для нотаток, кольорові записники (за бажанням);

клей ПВА або клей-олівець;

файли формату А4;

степлер та скоби, діркопробивач;

аркуші білого офісного паперу формату А4;

настільний органайзер (за необхідності).

Зверніть увагу! Важливо, щоб ручка була зручна у використанні. Під час вибору краще надавати перевагу ручкам та олівцям з гумовими накладками. Такі канцтовари забезпечують комфорт під час письма і зменшують навантаження на пальці та кисть.

Також має велике значення і якість паперу зошитів. Оптимальна щільність паперу становить 70-80 г/м². Такий папір достатньо міцний, тому забезпечує комфортне письмо для старшокласників.

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