Российская Федерация все чаще испытывает решительность НАТО и партнеров, нарушая суверенитет соседних стран и распространяя риски полномасштабной войны далеко за пределы Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после ночной российской атаки.

МИД об атаках РФ и испытаниях реакции НАТО

По словам главы МИД, во время атаки на Украину ночью Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии. Также российские войска нанесли удар по пункту пропуска на украинско-молдовской границе.

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По мнению Сибиги, речь идет не об единичном инциденте, а о части сознательных и системных террористических атак России. Он считает, что РФ испытывает решительность НАТО и партнеров, нарушает суверенитет соседних государств и распространяет риск войны за пределами Украины.

Сибига рассказал, что будет продолжать поддерживать тесную координацию с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и министром иностранных дел Румынии Оаной Цой.

Как утверждает глава МИД, они будут работать ради усиления и повышения эффективности регионального ответа на попытки России расширить начатую ею полномасштабную войну.

Также Сибига утверждает, что обратит внимание на эти вопросы во время будущего саммита Одесского треугольника. По его мнению, необходимо усилить региональную безопасность, защитить критическую инфраструктуру и добиться последствий для России в ее агрессивных действиях.

По словам главы МИД, общий ответ должен быть сильнее попыток России испытать единство и решительность. На кону безопасность и стабильность всего региона, обратил внимание министр.

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