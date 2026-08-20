Атака на Украину: РФ запустила ракеты Оникс, Циркон и Калибры
- Россия в ночь на 20 августа запустила по Украине ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400.
- Как отметили Воздушные силы ВСУ, это воздушные цели, которые летят по баллистической траектории.
- В то же время, они сообщили, что также на Украину летели дроны и крылатые ракеты, в частности Калибры.
В ночь на 20 августа, начиная с 18:00 19 августа, российские войска совершили массированную комбинированную атаку. Основным направлением удара стала Киевщина.
Атака на Украину 20 августа: что известно
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, для атаки противник применил ракеты, летящие в цель по баллистической траектории, в частности Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400. Пуски осуществлялись с территории Курской, Ростовской и Брянской областей РФ.
Также враг выпустил 36 крылатых и авиационных ракет Х-101, Искандер-К и Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей, 8 крылатых ракет Калибр из района Новороссийска и два баражирующих боеприпаса Бандероль.
Кроме того, Россия атаковала 168 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Почти половина Шахедов была реактивной.
БпЛА запускали из районов Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
По предварительным данным на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 31 крылатую ракету Х-101, Искандер-К и Х-59, все 8 ракет Калибр, два боеприпаса Бандероль, а также 145 вражеских беспилотников разных типов.
В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 28 локациях. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей.