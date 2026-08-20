В ночь на 20 августа, начиная с 18:00 19 августа, российские войска совершили массированную комбинированную атаку. Основным направлением удара стала Киевщина.

Атака на Украину 20 августа: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, для атаки противник применил ракеты, летящие в цель по баллистической траектории, в частности Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400. Пуски осуществлялись с территории Курской, Ростовской и Брянской областей РФ.

Также враг выпустил 36 крылатых и авиационных ракет Х-101, Искандер-К и Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей, 8 крылатых ракет Калибр из района Новороссийска и два баражирующих боеприпаса Бандероль.

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Кроме того, Россия атаковала 168 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Почти половина Шахедов была реактивной.

БпЛА запускали из районов Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 31 крылатую ракету Х-101, Искандер-К и Х-59, все 8 ракет Калибр, два боеприпаса Бандероль, а также 145 вражеских беспилотников разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 28 локациях. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей.

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