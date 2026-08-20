Російська Федерація все частіше випробовує рішучість НАТО та партнерів, порушуючи суверенітет сусідніх країн та поширюючи ризики повномасштабної війни далеко за межі України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічної російської атаки.

МЗС про атаки РФ та випробування реакції НАТО

За словами очільника МЗС, під час атаки на Україну вночі Росія вкотре порушила повітряний простір Молдови та Румунії. Також російські війська завдали удару по пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні.

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На думку Сибіги, йдеться не про поодинокий інцидент, а частину свідомих та системних терористичних атак Росії. Він вважає, що РФ випробовує рішучість НАТО та партнерів, порушує суверенітет сусідніх держав та поширює ризики війни за межами України.

Сибіга розповів, що продовжуватиме підтримувати тісну координацію з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм та міністром закордонних справ Румунії Оаною Цою.

Як стверджує очільник МЗС, вони працюватимуть заради посилення та підвищення ефективності регіональної відповіді на спроби Росії розширити розпочату нею повномасштабну війну.

Також Сибіга стверджує, що зверне увагу на ці питання під час майбутнього саміту Одесского трикутника. На його думку, необхідно посилити регіональну безпеку, захистити критичну інфраструктуру та домогтися наслідків для Росії за її агресивні дії.

За словами очільника МЗС, спільна відповідь має бути сильнішою за спроби Росії випробувати єдність і рішучість. На кону безпека та стабільність усього регіону, звернув увагу міністр.

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